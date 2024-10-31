Два этажа полностью разрушены: многоэтажка в Харькове может обвалиться после обстрела (фото, видео)

В здании появилась огромная дыра

Россияне вечером 30 октября ударили авиабомбой по жилой многоэтажке в Харькове. Здание получило существенные повреждения и может обвалиться.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Тем временем президент Владимир Зеленский показал видеозапись с места попадания.

"Партнеры видят, что каждый день происходит. И в этих условиях каждое их отложенное решение – это, по меньшей мере, десятки, а то и сотни таких российских бомб против Украины. Их решения – жизнь наших людей", — написал глава государства.

По словам Синегубова, произошло прямое попадание авиабомбы в жилую девятиэтажку из-за чего полностью разрушены два этажа — третий и четвертый. В настоящее время известно о 23 раненых, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии. Среди "тяжелых" 10-летний ребенок.

Под завалами остаются по меньшей мере два человека, включая ребенка. Из-за сильных конструкционных повреждений, здание в любой момент может обвалиться.

Синегубов добавил, что вечернее время очень удобное для россиян, чтобы устраивать террор против мирного населения. Он отмечает, что в это время большинство людей находится дома, а потому оккупанты специально бьют по их домам.

Предварительно известно, что россияне ударили по городу полутонной бомбой ФАБ-500.

Как сообщалось ранее, россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой в здание Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО.