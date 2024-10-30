Россияне скинули КАБ на харьковскую многоэтажку: людей достают из-под завалов

На месте возник пожар

Россияне вновь сбросили корректируемые авиабомбы (КАБ) на Харьков. Взрыв прозвучал в Салтовском районе города.

Как сообщил городской глава Игорь Терехов, по предварительной информации, речь идет о попадании бомбы в многоэтажный дом. Известно о пострадавших и пожаре.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что бомба попала в четвертый этаж жилого дома. Под завалами находятся люди, а на месте уже работают профильные службы.

UPD: По состоянию на 23:26 количество пострадавших увеличилось. Среди 10 раненых – двое в тяжелом состоянии, среди них – ребенок 11 лет. Четверо – в среднем состоянии, другие – получили легкие ранения.

По состоянию на 23:20 полностью разрушены этажи с 6-го по первый этаж 9-ти этажного дома. На данный момент имеем информацию о 12 пострадавших. Под завалами могут быть еще люди.

"На месте прилета возник пожар. Разрушен почти весь подъезд дома. Повреждены гражданские автомобили", — сообщил он и добавил, что пока известно о семерых пострадавших

Местные telegram-каналы сообщают, что после прилета в городе частично пропал свет. Сообщения о запусках четырех бомб поступили около 22:40, до этого в области фиксировали активность российских разведывательных дронов.

Кроме того, в сети показали видео, на котором виден момент прилета.

Как сообщалось ранее, россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой в здание Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Поскольку Госпром является архитектурной памяткой, то на его полное восстановление могут уйти многие годы.