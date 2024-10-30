Росіяни скинули КАБ на харківську багатоповерхівку: людей дістають з-під завалів (оновлюється)

На місці виникла пожежа

Росіяни знову скинули кориговані авіабомби (КАБ) на Харків. Вибух пролунав у Салтівському районі міста.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, за попередньою інформацією, йдеться про влучення бомби в багатоповерховий будинок. Відомо про постраждалих та пожежу.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що бомба потрапила у четвертий поверх житлового будинку. Під завалами є люди, а на місці вже працюють профільні служби.

UPD: Станом на 23:52, кількість постраждалих виросла до 18.

Станом на 23:46, під завалами перебувають троє людей, а кількість постраждалих зросла до 15.

Станом на 23:32, кількість постраждалих збільшилася. Серед 10 поранених — двоє у важкому стані, серед них — дитина 11 років. Четверо — у середньому стані, інші — отримали легкі поранення.

Станом на 23:20, повністю зруйновані поверхи з 6-го по перший поверх 9-ти поверхового будинку. Станом на зараз маємо інформацію про 12 постраждалих. Під завалами ще можуть бути люди.

"На місці прильоту виникла пожежа. Зруйновано майже весь під’їзд будинку. Пошкоджено цивільні автомобілі", — повідомив він і додав, що поки що відомо про сімох постраждалих.

Місцеві telegram-канали повідомляють, що після прильоту до міста частково зникло світло. Повідомлення про запуск чотирьох бомб надійшли близько 22:40, до цього в області фіксували активність російських розвідувальних дронів.

Крім того, у мережі показали відео, на якому видно момент прильоту.

Як повідомлялося раніше, росіяни ввечері 28 жовтня обстріляли Харків та потрапили авіабомбою до будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО.

Оскільки Держпром є архітектурною пам’яткою, то його повне відновлення можуть піти багато років.