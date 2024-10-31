У Харкові під завалами знайшли тіло дитини. Сім'я стоїть під будинком і не втрачає надії (відео)

На нього впало 6 поверхів

Внаслідок російського удару по Харкову 30 жовтня загинуло щонайменше дві дитини. Наразі рятувальники знайшли під завалами 15-річного хлопчика.

Як зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в телемарафоні, рятувальники працюють над тим, аби дістати його.

"Зараз рятувальники деблокують його тіло. Він жив на першому поверсі саме в тій кімнаті, куди обвалилися всі шість поверхів. Візуально тіло рятувальники бачать, але на ньому дуже важкі плити. Наразі вирішується питання, як деблокувати, не ушкоджуючи тіло", — сказав він.

За словами Чубенка, хлопчик не подає ознак життя, але для констатації біологічної смерті необхідно обстежити тіло.

У ДСНС повідомили: "Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинув 12-річний хлопчик, ще 36 осіб постраждали".

Зауважимо, що раніше у мережі поширювали відео, на якому жінка розповіла, що цей 15-річний хлопчик — її племінник Борис. Під час удару він знаходився у кімнаті, на яку рухнули бетонні плити.

"Наш єдиний хлопчик. Усе було добре, я з ним розмовляла, ми поговорили — і буквально за пів години мені дзвонить мама і кричить, що його не можуть дістати. Я приїхала зразу — і ми чекаємо. Я надіюсь, я вірю у те, що він живий, усе добре. Він живе з бабусею та дідусем, бо так ближче до школи", — каже Алла Степанюк, тітка хлопчика.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим страшні КАБи, якими Росія обстрілює регулярно Харків, Запоріжжя та ще низку українських міст.