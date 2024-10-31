В Харькове под завалами обнаружили тело ребенка. Семья не теряла надежды до последнего (видео)

На него упало 6 этажей

В результате российского удара по Харькову 30 октября погибли по меньшей мере два ребенка. В настоящее время спасатели нашли под завалами 15-летнего мальчика.

Как отметил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в телемарафоне, спасатели работают над тем, чтобы достать его.

UPD: Тело 15-летнего парня дасталі из-под завалов разрушенного россиянами дома в Харькове. Число погибших возросло до 3, сообщили в ГСЧС.

"Сейчас спасатели деблокируют его тело. Он жил на первом этаже именно в той комнате, куда обвалились все шесть этажей. Визуально тело спасатели видят, но на нем очень тяжелые плиты. Решается вопрос, как деблокировать, не повреждая тело", — сказал он.

По словам Чубенко, мальчик не дает признаков жизни, но для констатации биологической смерти необходимо обследовать тело.

В ГСЧС сообщили: "Пока известно, что в результате обстрела погиб 12-летний мальчик, еще 36 человек пострадали".

Заметим, что ранее в сети распространялось видео, на котором женщина рассказала, что этот 15-летний мальчик — ее племянник Борис. Во время удара он находился в комнате, на которую рухнули бетонные плиты.

"Наш единственный мальчик. Все было хорошо, я с ним разговаривала, мы поговорили — и буквально через полчаса мне звонит мама и кричит, что его не могут достать. Я приехала сразу — и мы ждем. Я надеюсь, я верю в то, что он жив, все хорошо. Он живет с бабушкой и дедушкой, потому что так ближе к школе", — говорит Алла Степанюк, тетя мальчика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем страшны КАБы, которыми Россия обстреливает регулярно Харьков, Запорожье и ряд украинских городов.