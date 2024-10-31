Количество пострадавших резко возросло, ребенка спасти не удалось. Последствия удара РФ по Харькову (фото и видео)

Армия РФ намеренно бьет по жилым домам вечером, когда люди находятся дома

Поздним вечером в среду, 30 октября, россияне сбросили корректированные авиабомбы (КАБ) на жилой дом в Салтовском районе Харькова. По состоянию на утро количество пострадавших возросло до 34 человек.

О последствиях авиаудара РФ по Харькову по состоянию на 05:35 31 октября рассказали в ГСЧС. Погиб один ребенок, среди пострадавших также есть ребенок. Спасены трое жителей дома.

Обновлено 6:41. Синегубов сообщил, что по состоянию на данный момент известно о 34 пострадавших. Из-под завалов спасатели деблокировали фрагменты тел.

"Будет проведена экспертиза по установлению личности. Так что количество погибших увеличилось до двух человек", — добавил он.

"Разрушен подъезд 9-этажного дома с 5 по 1 этажи. Под завалами, вероятно, остаются люди. Аварийно-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что погибший ребенок — одиннадцатилетний мальчик. Спасатели извлекли его из-под завалов с тяжелыми травмами головы и переломами. Медики более получаса проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Как сообщал "Телеграф", предварительно, российская армия сбросила на 9-этажку полутонную бомбу ФАБ-500. Синегубов констатировал, что вечернее время очень удобно для россиян, чтобы устраивать террор против мирного населения. В это время большинство людей находятся дома, а потому оккупанты специально бьют по их домам.