Россияне захватили Селидово: в DeepState показали карту
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Захватчики продолжают свое наступление
Российские оккупанты завершили захват Селидово, а также оккупировали два других населенных пункта. Кроме того, они продвинулись к северу от Угледара.
Об этом говорится в ежедневном отчете аналитического ресурса DeepState. Согласно данным Генштаба за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновений, а наиболее горячими были Покровское и Кураховское направления, кроме того противник проявляет активность в направлении Купянска.
Аналитики отмечают, что за сутки противник полностью занял Селидово, а также Вишневое, что в паре километров к западу. Также они захватили Зоряне, что к востоку от Кураховки. Кроме того, их продвижение наблюдается в районе Новодмитровки.
К юго-западу от этого района, россияне закрыли "пробел" между Новоукраинкой и Богоявленкой.
Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что ситуация в Донецкой области остается сложной и местами приходится отступать, однако об обвале фронта речи не идет.
Вместе с тем, власти Покровска говорят, что город вскоре закроют на въезд и выезд, а потому тем немногим оставшимся жителям стоит немедленно его покинуть, поскольку отопительного сезона там не будет.