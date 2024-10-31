Россияне захватили Селидово: в DeepState показали карту

Захватчики продолжают свое наступление

Российские оккупанты завершили захват Селидово, а также оккупировали два других населенных пункта. Кроме того, они продвинулись к северу от Угледара.

Об этом говорится в ежедневном отчете аналитического ресурса DeepState. Согласно данным Генштаба за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновений, а наиболее горячими были Покровское и Кураховское направления, кроме того противник проявляет активность в направлении Купянска.

Аналитики отмечают, что за сутки противник полностью занял Селидово, а также Вишневое, что в паре километров к западу. Также они захватили Зоряне, что к востоку от Кураховки. Кроме того, их продвижение наблюдается в районе Новодмитровки.

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Ситуация 30 октября

К юго-западу от этого района, россияне закрыли "пробел" между Новоукраинкой и Богоявленкой.

Ситуация 29 октября

Ситуация 30 октября

Как сообщалось ранее, в ВСУ говорят, что ситуация в Донецкой области остается сложной и местами приходится отступать, однако об обвале фронта речи не идет.

Вместе с тем, власти Покровска говорят, что город вскоре закроют на въезд и выезд, а потому тем немногим оставшимся жителям стоит немедленно его покинуть, поскольку отопительного сезона там не будет.