"Будет сложно": в ВСУ рассказали, что сейчас происходит вокруг Торецка и Часового Яра (карты)

Бои за города Часов Яр и Торецк на Донбассе продолжаются

Российская армия продолжает наступление на востоке Украины. Они пытаются прорваться в Часовом Яру, выйти по трассе на Константиновку, а также не прекращают попыток взять Торецк Донецкой области.

Об этом сообщило "РБК-Украина". Спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Сил обороны Украины Анастасия Бобовникова заявила в эфире телемарафона, что российская армия пытается перейти за канал в Часовом Яру, но ВСУ перерезают им логистические пути и выбивают с данной позиции. Кроме того, оккупанты пытаются продвинуться по трассе на Константиновку.

Вот так выглядит обстановка вокруг Часового Яра по данным портала DeepState. Россияне заняли восточную часть города и приближается к центру.

Что касается Торецка, то, по словам той же Бобовниковой, Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию и не дали россиянам продвинуться в этом населенном пункте. Тем не менее, российская армия не прекращает количество обстрелов и штурмов, а также активно используют авиацию и артиллерию.

На карте DeepState видно, что россияне пытаются прорваться в центр Торецка.

Ранее "Телеграф" писал о том, что что в октябре 2024 года российские войска рекордно быстро продвинулись. В последний раз такой успех у них был в 2022 году.