На фронте погиб известный парамедик Антон Шевчук. Что о нем известно

Шевчук был начальником медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ

Во время выполнения боевой задачи погиб украинский военный, парамедик Антон Шевчук с позывным "Растишка". Он воевал с 2014 года, а до этого был участником Революции Достоинства.

Об этом сообщила в Facebook поэтесса и военнослужащая Оксана Рубаняк. Она назвала Шевчука "добрым, искренним, простым и открытым, веселым и жизнерадостным человеком".

"Спасибо, что был в моей жизни. За общую службу, за общество. Спасибо за тебя. Ты один из немногих, кого мне не хватит", — написала Рубаняк.

Кем был Антон Шевчук

Шевчук был участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. В это время он совмещал участие в протестах и ​​обязанности врача в Львовской областной больнице.

Как сообщали еще в 2018 году в Оперативном командовании "Север" Вооруженных сил Украины, предками Шевчука были украинцы, которые пережили сибирские лагеря, а также воины Украинской Повстанческой Армии. Свой позывной "Растишка" Шевчук получил еще во время Революции Достоинства благодаря своему телосложению.

Весной 2014 года он присоединился к батальону "Киевская Русь", воевал в районе Дебальцево, спас немало жизней своих побратимов. При этом он сам был несколько раз ранен, в частности, имел тяжелое повреждение позвоночника. Но каждый раз после восстановления он возвращался на службу.

В 2018 году Шевчуку было присвоено звание "капитан медицинской службы". В 2023 году он был начальником медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Как сообщали журналисты "Слідство. Інфо", тогда он вслух заявил о наличии в войсках некачественных турникетов китайского производства, за что ему вынесли строгий выговор, понизили в должности и перевели служить в другую бригаду.

Народный депутат Украины Соломия Бобровская положительно оценила этот шаг Шевчука.

"Иногда мужество держать слово до конца (особенно в армии) – переворачивает историю", — написала она в Facebook.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич.