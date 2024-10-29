На фронті загинув відомий парамедик Антон Шевчук. Що про нього відомо

Шевчук був начальником медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

Під час виконання бойового завдання загинув український військовий, парамедик Антон Шевчук із позивним "Растішка". Він воював із 2014 року, а до цього був учасником Революції Гідності.

Про це повідомила у Facebook поетеса та військовослужбовець Оксана Рубаняк. Вона назвала Шевчука "доброю, щирою, простою і відкритою, веселою і життєрадісною людиною".

"Дякую, що був у моєму житті. За спільну службу за товариство. Дякую за тебе. Ти один з небагатьох, кого мені не вистачатиме", — написала Рубаняк.

Ким був Антон Шевчук

Шевчук був учасником Революції Гідності 2013–2014 років. У цей час він поєднував участь у протестах та обов’язку лікаря у Львівській обласній лікарні.

Як повідомляли ще у 2018 році в Оперативному командуванні "Північ" Збройних сил України, предками Шевчука були українці, які пережили сибірські табори, а також воїни Української Повстанської Армії. Свій позивний "Растішка" Шевчук отримав ще під час Революції Гідності завдяки своїй статурі.

Весною 2014 року він приєднався до батальйону "Київська Русь", воював у районі Дебальцевого, врятував чимало життів своїх побратимів. При цьому він сам був кілька разів поранений, зокрема мав тяжке пошкодження хребта. Але щоразу після відновлення він повертався на службу.

У 2018 році Шевчуку було надано звання "капітан медичної служби". У 2023 році він був начальником медичної служби 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Як повідомляли журналісти "Слідство. Інфо", тоді він вголос заявив про наявність у військах неякісних турнікетів китайського виробництва, за що йому винесли сувору догану, понизили у посаді та перевели служити до іншої бригади.

Народний депутат України Соломія Бобровська позитивно оцінила цей крок Шевчука.

"Інколи мужність тримати слово до кінця (особливо в армії) — перевертає історію", — написала вона у Facebook.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич.