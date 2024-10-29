У боях під Нью-Йорком загинув член Національної збірної та призер чемпіонатів Європи

Хлопець мріяв збудувати спортивну кар’єру, але пішов захищати країну зі зброєю в руках

У боях під Нью-Йорком Донецької області загинув член національної збірної України з академічного веслування Даниїл Олександрович Єгоров. Хлопцеві було лише 24 роки.

Даниїлл мріяв побудувати успішну спортивну кар’єру, але з першого дня повномасштабного вторгнення він пішов захищати свободу нашої країни. Хлопець воював на найгарячіших напрямках та був нагороджений почесними нагрудними знаками. Про загибель Даниїла повідомили на сторінці Міністерства молоді та спорту України у Telegram.

"Загинув ще один герой України. Даниїл Олександрович Єгоров, член національної збірної України з академічного веслування, віддав своє життя за нашу свободу", — йдеться у повідомленні.

З 2016 року Даниїл представляв Україну на міжнародній арені та був членом національної збірної України з академічного веслування. Свою спортивну кар’єру він розпочав у Запорізькій області, а потім відточував майстерність уже на Миколаївщині.

Навчався у Миколаївському ВУФК та Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Даниїл – бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року та срібний призер чемпіонату Європи до 23 років 2019 року.

Хлопець мріяв побудувати спортивну кар’єру, але з початком війни взяв до рук зброю та вступив до лав полку "Азов". Нагороджений почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий хрест" та "За збереження життя".

Загинув Даниїл у боях під Нью-Йорком, Бахмутського району 28 жовтня 2024 року. Йому було лише 24…

Вічна слава Герою України.

Нагадаємо, у боях під Нью-Йорком загинув екс-футболіст збірної України. Вадима Папіровича мобілізували у серпні 2023 року. Загинув герой 11 жовтня 2024 поблизу Нью-Йорка (Донецька область).

У ЗСУ Папірович служив на посаді гранатометника у піхотному відділенні. Папіровича провели в останню путь у Кременчуці (Полтавська область).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у червні на фронті загинув колишній гравець футбольного клубу "Кривбас" Владислав Хаткевич. Крім того, під Бахмутом не стало футболіста з Бучі Олега Макаренка.