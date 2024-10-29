В боях под Нью-Йорком погиб член Национальной сборной и призер чемпионатов Европы

Парень мечтал построить спортивную карьеру, но пошел защищать страну с оружием в руках

В боях под Нью-Йорком Донецкой области погиб член национальной сборной Украины по академической гребле Даниил Александрович Егоров. Парню было всего 24 года.

Даниил мечтал построить успешную спортивную карьеру, но с первого дня полномасштабного вторжения он пошел защищать свободу нашей страны. Парень воевал на самых горячих направлениях и был награжден почетными нагрудными знаками. О гибели Даниила сообщили на странице Министерства молодежи и спорта Украины в Telegram.

"Погиб еще один герой Украины. Даниил Александрович Егоров, член национальной сборной Украины по академической гребле, отдал свою жизнь за нашу свободу", — говорится в сообщении.

С 2016 года Даниил представлял Украину на международной арене и был членом национальной сборной Украины по академической гребле. Свою спортивную карьеру он начал в Запорожской области, а затем оттачивал мастерство уже в Николаевской области.

Учился в Николаевском ВУФК и Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова.

Даниил — бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 года и серебряный призер чемпионата Европы до 23 лет 2019 года.

Парень мечтал построить спортивную карьеру, но с началом войны взял в руки оружие и вступил в ряды полка "Азов". Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой крест" и "За сохранение жизни".

Погиб Даниил в боях под Нью-Йорком, Бахмутского района 28 октября 2024 года. Ему было всего 24…

Вечная слава Герою Украины.

Напомним, в боях под Нью-Йорком погиб экс-футболист сборной Украины. Вадима Папировича мобилизировали в августе 2023 года. Погиб герой 11 октября 2024 года вблизи Нью-Йорка (Донецкая область).

В ВСУ Папирович служил на должности гранатометчика в пехотном отделении. Папировича провели в последний путь в Кременчуге (Полтавская область).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в июне на фронте погиб бывший игрок футбольного клуба "Кривбасс" Владислав Хаткевич. Кроме того, под Бахмутом не стало футболиста из Бучи Олега Макаренко.