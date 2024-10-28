На війні загинув талановитий вчитель з Черкащини

Попри економічну освіту, чоловік присвятив себе викладацькій діяльності

У Черкасах провели в останню путь Миколу Малігонова — солдата та вчителя, який загинув на фронті. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, колеги та учні.

Страшну звістку повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Пам'ятний допис зробив на своїй сторінці у Facebook.

Микола народився і виріс у Черкасах. Він закінчив місцеву санаторну школу-інтернат із відзнакою, а згодом — Черкаський політехнічний технікум, де здобув спеціальність "Оціночна діяльність". Прагнення до знань привело його в Університет банківської справи, де він здобув магістерський ступінь за спеціальністю "Менеджмент".

Попри економічну освіту, Малігонов присвятив себе викладацькій діяльності. Він працював у Черкаському академічному ліцеї "Перспектива", де навчав дітей хімії, фізики, математики та фінансової грамотності. Учні та колеги пам’ятають його як талановитого педагога, здатного запалити інтерес до науки й життя.

Микола також займався волонтерською діяльністю, але вважав, що його обов’язок перед країною — на фронті. Він вступив до лав Збройних сил України та проходив службу як стрілець-зенітник у зенітному ракетному взводі. Загинув під час виконання бойового завдання на Південно-Східному напрямку.

Герою було лише 27 років. Його смерть стала болісною втратою для громади та всієї країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на передовій загинув військовий Олександр Рябошлик, колишній депутат обласної ради. Він відмовився від термінової операції через відповідальність за людей.