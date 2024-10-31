"Буде складно": у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається навколо Торецька та Часового Яру (мапи)

Бої за міста Часів Яр і Торецьк на Донбасі тривають

Російська армія продовжує наступ на сході України. Вони намагаються прорватися у Часовому Яру, вийти трасою на Костянтинівку, а також не припиняють спроб взяти Торецьк Донецької області.

Про це повідомило "РБК-Україна". Спікер оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Сил оборони України Анастасія Бобовнікова заявила в ефірі телемарафону, що російська армія намагається перейти за канал у Часовому Яру, але ЗСУ перерізають їм логістичні шляхи та вибивають із цієї позиції. Крім того, окупанти намагаються просунутися трасою на Костянтинівку.

Ось так виглядає ситуація навколо Часового Яру за даними порталу DeepState. Росіяни зайняли східну частину міста і наближаються до центру.

Щодо Торецька, то, за словами тієї ж Бобовникової, Сили оборони України стабілізували ситуацію і не дали росіянам просунутися у цьому населеному пункті. Тим не менш, російська армія не припиняє кількість обстрілів та штурмів, а також активно використовують авіацію та артилерію.

На карті DeepState видно, що росіяни намагаються прорватися до центру Торецька.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в жовтні 2024 року російські війська рекордно швидко просунулися. Востаннє такий успіх у них був 2022 року.