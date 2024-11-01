Появились фото полицейского, погибшего в результате удара РФ по Харькову
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Полковнику было 40 лет
В результате российского удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, занимавший должность начальника Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции Харьковщины.
Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко. Матвиенко было 40 лет.
"Руководство и коллектив полиции Харьковщины склоняет головы в скорби по погибшему коллеге", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Андрей Матвиенко погиб от тяжелых осколочных и взрывных ран после российского удара по городу. Взрывы в Харькове раздались около 16:15. Армия РФ направила две баллистические ракеты в Харьков. В сети уже показали фото погибшего полковника.
"26 полицейских Харьковщины получили ранения разной степени. Мы все уверены, что они поправятся", — добавляет Тимошко.
Напомним, что взрывы в Харькове прогремели в центре города. Было повреждено админздание и близлежащие дома. По меньшей мере, 14 многоэтажек пострадало. Также ранения получили и четверо гражданских.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что 1 ноября в Днепре раздался мощный взрыв. Предварительно россияне направили Искандеры на город.