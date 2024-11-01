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З'явилися фото поліцейського, загиблого внаслідок удару РФ по Харкову

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
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Андрій Матвієнко Новина оновлена 01 листопада 2024, 20:47
Андрій Матвієнко. Фото Колаж "Телеграф"

Полковнику було 40 років

Внаслідок російського удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, який обіймав посаду начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції Харківщини.

Про це повідомив начальник в ГУ Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. Матвієнку було 40 років.

"Керівництво та колектив поліції Харківщини схиляє голови у скорботі за загиблим колегою", — йдеться у повідомленні.

Андрій Матвієнко
Андрій Матвієнко

Зазначається, що Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень після російського удару по місту. Вибухи у Харкові пролунали близько 16:15. Армія РФ скерувала дві балістичні ракети на Харків.

Андрій Матвієнко
Андрій Матвієнко

У мережі також показали фото загиблого полковника.

"26 поліцейських Харківщини отримали поранення різного ступеня. Ми всі впевнені, що вони одужають", — додає Тимошко.

Нагадаємо, що вибухи у Харкові пролунали в центрі міста. Було пошкоджено адмінбудівлю та прилеглі будинки. Щонайменше 14 багатоповерхівок постраждало. Також поранення отримало і четверо цивільних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 листопада у Дніпрі пролунав потужний вибух. Попередньо росіяни скерували Іскандери на місто.

Теги:
#Харків #Вибух #Поліцейський