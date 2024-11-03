Война — день 984: россияне окружают Курахово и устраивают ночной террор

Оперативно о главном за сутки

Россияне сместили основные усилия с Покровского направления на Кураховское. На фоне их успехов в Селидово, аналитики считают, что Курахово станет новой целью захватчиков. Уже сейчас оккупанты пытаются подойти к городу с севера и с юга. В правительстве Украины считают, что глобально планы россиян не изменились и они по-прежнему пытаются продавить там, где находят возможности. При этом еще по меньшей мере год у них будет хватать сил, чтобы поддерживать возможности своей армии на текущем уровне.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В российском Орле прогремели взрывы.

С ситуацией в Украине за 31 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 981: россияне подошли к Курахово и убили детей в Харькове

О новостях и событиях 1 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 982: трагедия в Харькове и угроза новых отключений света в Украине

О том, что происходило 2 ноября, читайте в трансляции: Война — день 983: Россия продолжает наступать на Курахово и кошмарит "Шахедами"