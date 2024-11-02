Война — день 983: Россия продолжает наступать на Курахово и кошмарит "Шахедами"

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 2 ноября 2024 года. Прошлые сутки ознаменовались новым мощным пакетом помощи Украине и рядом ударов по разным городам, — в частности, взрывы звучали в Днепре, в Харькове под удар попали полицейские, а в Сумах "Шахед" атаковал жилой дом. Нагнетается ситуация и присутствием северокорейских военных неподалеку от границ Украины. Президент Владимир Зеленский уже говорит о превентивном ударе.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 2 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В воздушном пространстве Украины несколько групп "Шахедов", предупреждают Воздушные силы.

Карта боевых действий на Кураховком и Покровском направлениях от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий за Покровск и Курахово в Украине 02.11.2024

О том, что происходило 30 октября, читайте в трансляции:Война — день 980: оккупанты рекордно продвинулись на фронте и атакуют с воздуха

С ситуацией в Украине за 31 октября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 981: россияне подошли к Курахово и убили детей в Харькове

О новостях и событиях 1 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 982: трагедия в Харькове и угроза новых отключений света в Украине