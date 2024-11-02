Как сейчас выглядит одна из целей РФ: репортаж из прифронтового города Донбасса (фото)

В городе осталось примерно 12 тысяч человек

Украинский Покровск Донецкой области, который скоро закроют на въезд и выезд, посетил корреспондент "Телеграфа". Он показал, как выглядит город в 6 км от линии столкновения оккупантов и воинов ВСУ.

На снимках корреспондента Яна Доброносова видно, что очень много зданий Покровска разрушены и повреждены. Однако, несмотря на приближение фронта, люди еще находятся в городе, хотя объявлена эвакуация.

В городе закрыты почти все магазины, где нет света и газа. Водоснабжение в Покровске также отсутствует, для жителей периодически организуют подвоз питьевой воды.

На центральной улице возле железнодорожного вокзала пострадали от российских ударов многие многоэтажки и частные дома, в некоторые из них прилетало несколько раз подряд. Покровск почти ежедневно обстреливает РФ, сбрасывая не только авиабомбы.

Еще с начала осени в городе взрывами разрушили два самых больших моста: "горбатый" и Мирноградский. Они оба сообщали город с соседними населенными пунктами, до которых местами осталось менее 2 км до фронта.

На кадрах корреспондента показан и Донецкий национальный университет, от которого остались сами стены, и админ здания, в которых уже несколько раз вылетали окна. Однако покровчане продолжают жить в прифронтовом городе, некоторые даже организуют рынок и продают продукты, вещи первой необходимости. К примеру, 1,5 л молока стоит 50 грн, а небольшой кетчуп – 25 грн.

Заметим, что в городе осталось около 12 тысяч человек, а с начала войны выехало более 30 тысяч. В Покровске объявлена эвакуация.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вероятная потеря Покровска не самый плохой вариант. Экономист пояснил, что ждет Украину в "сногсшибательном" случае.