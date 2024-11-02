Як зараз виглядає одна з цілей РФ: репортаж з прифронтового міста Донбасу (фото)

У місті залишилось приблизно 12 тися людей

Український Покровськ Донецької області, який зовсім скоро закриють на в'їзд та виїзд, відвідав кореспондент "Телеграфу". Він показав, як виглядає місто за 6 км від лінії зіткнення окупантів та воїнів ЗСУ.

На знімках кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова видно, що дуже багато будівель Покровська зруйновано та пошкоджено. Проте, попри наближення фронту, люди ще є у місті, хоча оголошена евакуація.

У місті закриті майже усі крамниці, подекуди немає світла та газу. Водопостачання у Покровську також відсутнє, для жителів організовують періодично підвіз питної води.

На центральній вулиці біля залізничного вокзалу постраждало від російських ударів багато багатоповерхівок та приватних будинків, у деякі з них прилітало кілька разів поспіль. Наразі Покровськ майже щодня обстрілює РФ, скидаючи не тільки авіабомби.

Ще з початку осені у місті вибухами зруйнували два найбільших мости: "горбатий" та Мирноградський. Вони обидва поєднували місто з сусідніми населеними пунктами, до яких подекуди залишилось менше ніж 2 км до фронту.

На кадрах кореспондента показано і Донецький національний університет, від якого залишились самі стіни, і адмін будівлі, в яких вже кілька разів вилітали вікна. Проте покровчани продовжують жити у прифронтовому місті, деякі навіть організовують ринок та продають продукти, речі першої необхідності. До прикладу, 1,5 л молока коштує 50 грн, а невеличкий кетчуп — 25 грн.

Зауважимо, що наразі у місті залишилось приблизно 12 тисяч осіб, а з початку війни виїхало понад 30 тисяч. У Покровську оголошено евакуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ймовірна втрата Покровська не найгірший варіант. Економіст пояснив, що чекає Україну у "карколомному" випадку.