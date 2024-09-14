Росіяни зруйнували важливий міст на Донеччині: як він виглядає (фото, відео)

Зруйнований міст впав на залізничні колії

На Донеччині у Покровську остаточно зруйновано шляхопровід "Східний". Росіяни завдавали кілька ударів, внаслідок яких Горбатий міст впав на залізничні колії.

Як повідомили у Покровській МВА, місто щодня знаходиться під російським вогнем. У суботу, 13 вересня, вогонь армії РФ припав на дорожньо-транспортну інфраструктуру та приватний сектор.

"13 вересня о 05.40 внаслідок влучання у шляхопровід "Східний" були пошкоджені його опори, адміністративні будівлі та енергетичні обʼєкти. Того ж дня, близько 22.30, черговим ударом з боку російських військ шляхопровід був зруйнований. Тип озброєння встановлюється", — йдеться у повідомлені.

Після руйнування Горбатого мосту в мережі вже з'явились фото та відео наслідків удару. На кардах видно, що міст повністю зруйновано і він впав на залізничні колії. В кількасот метрах від шляхопроводу знаходиться вокзал, з якого раніше відправлявся евакуаційний поїзд.

Зауважимо, що наразі рух мостом неможливий. Ця ділянка дороги перекрита.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни зруйнували ще один міст у напрямку Покровська з Мирнограда. Так званий "Мирноградський міст" кілька разів був під ударами окупантів. На фото, які публікували в мережі видно, що міст зруйновано остаточно. Це своєю чергою потягне за собою епідеміологічні та логістичні проблеми.

Додамо, що Покровськ знаходиться в менше ніж 8 км від лінії фронту. У місті оголошена евакуація населення та діє посилена комендантська година.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому росіяни б'ють по мостах у Покровську.