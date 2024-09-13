Просування росіян на Луганщині: військовий розповів, наскільки воно небезпечне (карта)

Ворог не припиняє тиснути на Сили оборони України

Російські війська просунулись у районі села Макіївка у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області. Проте воно має локальний характер.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів майор секції планування бригади "Рубіж" Національної гвардії України Дмитро Кожубенко. Він підкреслив, що це просування не несе великої небезпеки.

"Але в будь-якому випадку це просування. Це втрата наших територій, втрата особового складу, втрата найкращих синів та доньок України. Надалі, коли ми будемо звільняти ці території, то знову будуть втрати. Саме тому нам потрібна достатня кількість озброєння та технічних засобів – і от "мавіки" нам зараз дають можливість з найменшими втратами особового складу вибивати противника з позицій", – заявив Кожубенко.

Макіївка на мапі

Варто зазначити, що, за даними проєкту DeepState, росіянам знову вдалося просунутись на Покровському напрямку. Зокрема, зафіксоване просування ворога у Гродівці Покровського району. Також росіяни просунулись у Макіївці, Красногорівці, а також біля Піщаного та Пречистівки.

Нагадаємо, російські війська перебили водопостачання до Покровська. Відновити його роботу зараз неможливо. Крім того, внаслідок російського обстрілу в Покровську зруйновано Мирноградській міст. Він поєднував місто з Мирноградом.