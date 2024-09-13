Продвижение россиян в Луганской области: военный рассказал, насколько оно опасно (карта)

Враг не прекращает давить на Силы обороны Украины

Российские войска продвинулись в районе села Макеевка в Краснореченской поселковой общине Сватовского района Луганской области. Однако оно носит локальный характер.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал майор секции планирования бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко. Он подчеркнул, что это продвижение не несет большой опасности.

"Но в любом случае это продвижение. Это потеря наших территорий, потеря личного состава, потеря лучших сыновей и дочерей Украины. В дальнейшем, когда мы будем освобождать эти территории, снова будут потери. Именно поэтому нам нужно достаточное количество вооружения и технических средств – и вот "мавики" нам сейчас дают возможность с малейшими потерями личного состава выбивать противника с позиций", – заявил Кожубенко.

Макеевка на карте

Следует отметить, что, по данным проекта DeepState, россиянам снова удалось продвинуться на Покровском направлении. В частности, зафиксировано продвижение врага в Гродовке Покровского района. Также россияне продвинулись в Макеевке, Красногоровке, а также возле Песчаного и Пречистовки.

Напомним, российские войска перебили водоснабжение в Покровск. Возобновить его работу сейчас невозможно. Кроме того, в результате российского обстрела в Покровске разрушен Мирноградский мост. Он соединял город с Мирноградом.