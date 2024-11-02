Війна — день 983: Росія продовжує наступати на Курахове і кошмарить "Шахедами"

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На календарі субота, 2 листопада 2024 року. Минула доба ознаменувалася новим потужним пакетом допомоги Україні та низкою ударів по різних містах, зокрема вибухи лунали в Дніпрі, у Харкові під удар потрапили поліцейські, а в Сумах "Шахед" атакував житловий будинок. Нагнітається ситуація і присутністю північнокорейських військових неподалік кордонів України. Президент Володимир Зеленський уже говорить про превентивний удар.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 2 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України кілька груп "Шахедів", попереджають Повітряні сили.

Карта бойових дій на Курахівському та Покровському напрямках від DeepState на початок доби виглядає так:

Карта бойових дій за Покровськ та Курахове в Україні 02.11.2024

Про те, що відбувалося 30 жовтня, читайте у трансляції: Війна — день 980: окупанти рекордно просунулися на фронті та атакують з повітря

З ситуацією в Україні за 31 жовтня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 981: росіяни підійшли до Курахового та вбили дітей у Харкові

Про новини та події 1 листопада ми розповідали тут: Війна — день 982: трагедія у Харкові та загроза нових відключень світла в Україні