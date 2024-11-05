Война — день 986: оккупанты давят изо всех сил, а войска КНДР получили на орехи

Оперативно о главном за сутки

На фронте активность россиян не снижается, и лишь за прошедшие сутки там было зафиксировано аж 226 боевых столкновений, что где-то на сотню больше средних показателей предыдущих недель. Основная активность захватчиков сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях, однако горячими также становятся Лиманское и Купянское направления. При этом уже появилась информация о первом участии войск КНДР в боевых действиях — они попали под обстрел в Курской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Киеве снова работала ПВО по российским беспилотникам, а Харьков в очередной раз ночью пострадал от теракта с применением КАБов.

00:00 Над Украиной замечены несколько российских БПЛА. Большинство из них летают между Сумской и Полтавской областями, но крупная группа также движется из Черниговской области в Киевскую.

О том, что происходило 2 ноября, читайте в трансляции: Война — день 983: Россия продолжает наступать на Курахово и кошмарит "Шахедами"

С ситуацией в Украине за 3 ноября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 984: россияне окружают Курахово и устраивают ночной террор

О новостях и событиях 4 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 985: россияне рвутся к Курахово и бьют по мирным городам