Война — день 985: россияне рвутся к Курахово и бьют по мирным городам

Оперативно о главном за сутки

Покровское и Кураховское направления остаются местом основного скопления российских сил и концентрации их основных усилий. Согласно данным аналитиков, там у них есть существенное продвижение. А Курахово может вскоре попасть под огневой контроль захватчиков, что грозит городу перебоями с поставками припасов. Также успехи россиян были зафиксированы в Курской области. При этом у оккупантов тоже не все сладко, поскольку они начали испытывать дефицит средств ПВО, а с ним и проблемы с вылетами боевой авиации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 ноября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 После атаки россиян по Харькову повреждены супермаркет и многоэтажки, не менее 11 человек получили травмы и ранения.

00:00 Россияне нанесли удар по Ковшаровке в Харьковской области. Был уничтожен подъезд жилой пятиэтажки, а под завалами находится по меньшей мере трое людей.

О новостях и событиях 1 ноября мы рассказывали здесь: Война — день 982: трагедия в Харькове и угроза новых отключений света в Украине

О том, что происходило 2 ноября, читайте в трансляции: Война — день 983: Россия продолжает наступать на Курахово и кошмарит "Шахедами"

С ситуацией в Украине за 3 ноября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 984: россияне окружают Курахово и устраивают ночной террор