Россия захватила еще два населенных пункта: как сейчас выглядит карта фронта

За сутки отбито 173 боевых атаки

Каждый день на фронте идут ожесточенные бои, оккупанты изо всех сил давят, а ВСУ — отбивают атаки. Однако у россиян есть продвижение на нескольких направлениях на Донбассе.

Как отмечает канал DeepState, оккупировано по меньшей мере два населенных пункта.

"Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, Волченки и Максимовки. Противник восстановил положение возле Шептуховки", — говорится в сообщении.

То есть, зафиксированы изменения на Донецком, Запорожском направлениях. К тому же в Курской области тоже есть продвижение у россиян.

По данным Генштаба ВСУ, по всем направлениям за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Больше всего атак произошло на Кураховском направлении — 51, на Покровском — 23, на Лиманском — 14.

"На Купянском направлении за сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Загрызового, Петропавловки, Зеленого Роща, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой", — пишет Генштаб.

На Покровском отражены наступательные действия россиян в сторону населенных пунктов Николаевка, Промень, Крутой Яр, Селидово, Сухая Балка, Миролюбовка, Сухой Яр, Крутой Яр и Новогродовка. На Кураховском — в районах населенных пунктов Ильинка, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимилиановка, Антоновка, Константиновка, Кременная Балка и Екатериновка.

К тому же в сутки на фронте было 69 авиаударов. Армия РФ сбросила 114 КАБов, совершила более трех тысяч обстрелов, из них 112 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал во прифронтовом Покровске, который россияне активно атакуют и пытаются захватить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что России грозит дефицит систем ПВО и это связано с возможностью использования КАБов.