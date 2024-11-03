Росія захопила ще два населених пункти: як зараз виглядає карта фронту

За добу відбито 173 бойових атаки

Щодня на фронті точаться запеклі бої, окупанти щосили тиснуть, а ЗСУ — відбивають атаки. Проте росіяни мають просування на кількох напрямках на Донбасі.

Як зазначає канал DeepState, окуповано щонайменше два населених пункти.

"Ворог окупував Курахівку, Шахтарське, а також просунувся біля Максимільянівки, Вербового, Новоселідівки, у Вовченці та Максимівці. Противник відновив положення біля Шептуховки", — йдеться у повідомленні.

Тобто зафіксовано зміни на Донецькому, Запорізькому напрямках. До того ж в Курській області теж є просування у росіян.

За даними Генштабу ЗСУ, на усіх напрямках протягом минулої доби зафіксовано 173 бойових зіткнення. Найбільше атак вібулось на Курахівському напрямку — 51, на Покровському — 23, на Лиманському — 14.

"На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової", — пише Генштаб.

На Покровському відбито наступальні дії росіян у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка. На Курахівському — в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

До того ж за добу на фронті було 69 авіаударів. Армія РФ скинула 114 КАБів, здійснила понад три тисячі обстрілів, з них 112 — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував у прифронтовому Покровську, який росіяни активно атакують та намагаються захопити.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росії загрожує дефіцит систем ППО і це пов'язано із можливістю використання КАБів.