Росії загрожує дефіцит систем ППО: як це пов'язано із можливістю використання КАБів

Боягузливі російські пілоти можуть виявити небажання діяти без прикриття ППО – тому що стануть здобиччю для українських винищувачів

Росії загрожує дефіцит систем протиповітряної оборони. Російська оборонна промисловість має проблеми із постачанням компонентів для виробництва цих систем, тому якщо Україні вдасться знищити значну кількість засобів ППО, в окупантів почнеться дефіцит, після чого їм доведеться обмежити застосування власної авіації.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики нагадали, що за останні кілька тижнів Збройні сили України завдали російській протиповітряній обороні кілька нищівних ударів:

В ніч з 20 на 21 жовтня ЗСУ ударами ракет та безпілотників вразили сім російських радарних та пускових установок ППО. В той же день біля лінії фронту було знищено ЗРК "Бук-М3";

23 жовтня біля лінії фронту було знищено ЗРК "Бук-М2";

25 жовтня за даними Генерального штабу ЗСУ було знищено ЗРК "Бук-М3" та радар батареї "Бук-М2" у тимчасово окупованій Луганській області;

31 жовтня ЗСУ знищили російську РЛС "Підльот" біля Тарханкуту, цю систему досі навіть не вивезли на ремонт;

31 жовтня біля лінії фронту українські оператори БПЛА знищили ЗРК "Бук";

2 листопада російські джерела заявили, що удар ракетами ATACMS вивів з ладу систему ППО С-300/С-400 біля тимчасово окупованого Моспіно Донецької області. Стан системи невідомий, припускається щонайменше сильне пошкодження.

Аналітики зазначають, що Росія раніше мала проблеми з постачанням мікроелектроніки для виготовлення складного озброєння, в тому числі систем ППО. Причиною дефіциту стали західні санкції, які останнім часом спрямовані на припинення обходу раніше накладених обмежень. Якщо ЗСУ продовжать активне винищення систем ППО росіян, настане момент, коли російський ВПК виявиться нездатним виробляти або ремонтувати достатню кількість радарів та пускових для того, щоб підтримувати щільну протиповітряну оборону на тимчасово окупованих українських територіях.

Після цього наслідком стане не тільки погіршення якості перехоплення повітряних цілей. Боягузливі російські пілоти можуть виявити небажання діяти без прикриття ППО, оскільки можуть стати легкими цілями для українських винищувачів. Це, своєю чергою, може значно обмежити використання російськими літаками КАБів, якими вони тероризують населення прифронтових міст.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському місті Желєзногорськ в тимчасово контрольованої російським режимом Курської області ввечері було дуже гучно. Місто піддалося масштабній атаці "невідомих безпілотників", які, за запевненнями місцевої влади, нібито було збито.