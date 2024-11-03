России грозит дефицит систем ПВО: как это связано с возможностью использования КАБов

Трусливые российские пилоты могут проявить нежелание действовать без прикрытия ПВО – потому что станут добычей для украинских истребителей

России грозит недостаток систем противовоздушной обороны. Российская оборонная промышленность испытывает проблемы с поставкой компонентов для производства этих систем, поэтому если Украине удастся уничтожить значительное количество средств ПВО, у оккупантов начнется дефицит, после чего им придется ограничить применение собственной авиации.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики напомнили, что за последние несколько недель Вооруженные силы Украины нанесли российской противовоздушной обороне несколько сокрушительных ударов:

В ночь с 20 на 21 октября ВСУ ударами ракет и беспилотников поразили семь российских радарных и пусковых установок ПВО. В тот же день у линии фронта был уничтожен ЗРК "Бук-М3";

23 октября у линии фронта был уничтожен ЗРК "Бук-М2";

25 октября по данным Генерального штаба ВСУ были уничтожены ЗРК "Бук-М3" и радар батареи "Бук-М2" во временно оккупированной Луганской области;

31 октября ВСУ уничтожили российскую РЛС "Подлет" возле Тарханкута, эту систему до сих пор даже не вывезли на ремонт;

31 октября у линии фронта украинские операторы БПЛА уничтожили ЗРК "Бук";

2 ноября российские источники заявили, что удар ракетами ATACMS вывел из строя систему ПВО С-300/С-400 у временно оккупированного Моспино Донецкой области. Состояние системы неизвестно, допускается как минимум сильное повреждение.

Аналитики отмечают, что у России раньше были проблемы с поставками микроэлектроники для изготовления сложного вооружения, в том числе систем ПВО. Причиной дефицита стали западные санкции, направленные в последнее время на прекращение обхода ранее наложенных ограничений. Если ВСУ продолжат активное уничтожение систем ПВО россиян, наступит момент, когда российский ВПК окажется неспособным производить или ремонтировать достаточное количество радаров и пусковых, чтобы поддерживать плотную противовоздушную оборону на временно оккупированных украинских территориях.

После этого последствием станет не только ухудшение качества перехвата воздушных целей. Трусливые российские пилоты могут проявить нежелание действовать без прикрытия ПВО, поскольку могут стать легкими целями для украинских истребителей. Это, в свою очередь, может значительно ограничить использование российскими самолетами КАБов, которыми они терроризируют население прифронтовых городов.

Ранее "Телеграф" писал, что в российском городе Железногорск во временно контролируемой российским режимом Курской области вечером было очень громко. Город подвергся масштабной атаке "неизвестных беспилотников", которые, по заверениям местных властей, якобы были сбиты.