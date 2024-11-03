В оккупированном Крыму гремели взрывы: какие объекты россиян были под атакой

Севастополь, Симферополь и еще несколько локаций слышали сильнейшие взрывы

В временно оккупированном Крыму ночью 3 ноября прогремели мощные взрывы. Предварительно под атакой находились военные объекты российских оккупантов в нескольких районах полуострова.

Об этом сообщил мониторинговый канал "Крымский ветер". Первые взрывы прогремели в Симферополе, Симферопольском и Красногвардейском районах.

"РосПВО работала севернее Симферополя. Громкие взрывы также слышали в Сакском районе — тоже "окна дрожали, стекла дребезжали". Вспышки от работы росПВО видели только в Красноперекопском районе", – сообщил канал.

Также чуть позже канал сообщил, что взрывы были слышны в Севастополе. Взрывов было два, и они были не похожи на работу противовоздушной обороны. При этом, по данным канала, российские оккупационные власти до сих пор не прокомментировали взрывы – возможно, предположили аналитики, оценивают ущерб от ударов. Также до сих пор неизвестно, что пытались сбить оккупанты: беспилотники или ракеты.

Отметим, что временно оккупированный россиянами Крым в ночь на 28 октября побывал под сильным ударом. Мощные взрывы слышали в нескольких районах оккупированного полуострова, где расположены военные аэродромы россиян.

Во время одной из атак в Крыму была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлит", которая должна "бесперебойно" высчитывать крылатые ракеты и БПЛА на небольших высотах. По иронии РЛС была уничтожена именно с помощью беспилотника.