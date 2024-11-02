Добрый вечер: в российском Орле раздались взрывы, россияне жалуются на БПЛА (видео)

В российском городе Орел вечером 2 ноября прогремели мощные взрывы. Местные каналы пишут о том, что причины взрывов неизвестны: предполагается, что это была очередная атака "неизвестных БПЛА".

Так, о взрывах написал российский канал ASTRA. Отмечается, что звуки, которые могут являться звуками пролета БПЛА, попали на видео.

"В Орле раздались взрывы, сообщают местные жители. На кадрах, опубликованных очевидцами, слышен грохот пролетающих БПЛА", — сказано в сообщении канала.

Местные власти ничего не сообщали о причинах взрывов, а также об их последствиях. Местные жители в комментариях массово пишут о звуках взрывов, но не знают, что и где упало, прилетело или было сбито.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему дроны атаковали в РФ не нефтебазы, а спиртзаводы. Оказывается, они производят не только алкогольные напитки, но топливо и взрывчатые вещества.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 октября дроны Службы безопасности Украины, Сил обороны и Главного управления разведки поразили крупнейший в России завод им. Свердлова по производству взрывчатых веществ, расположенного в Дзержинске. На нем производят авиабомбы, артснаряды и прочее.