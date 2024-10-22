Спиртзаводы тоже ценный ресурс? Почему дроны ночью атаковали в РФ не нефтебазы (видео)
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Эти предприятия не простые гражданские объекты
В ночь на 22 октября был атакован ряд спиртовых заводов России, однако они производят не только алкогольные напитки, но и топливо и взрывчатые вещества. В большинстве своем эти предприятия — военные объекты.
Именно поэтому их и атакуют дроны, отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Поэтому они и атакуются", — говорится в сообщении.
Заметим, что всего в ночь на 22 октября было атаковано 4 предприятия на территории России.
В частности:
- "Биохим" – переработка мелассы и производство этилового спирта;
- Лужковский спиртзавод;
- Ефремовский спиртзавод;
- Промышленное предприятие Воронежской области.
Коваленко отмечает, что это все — военные объекты, несмотря на замаскированность во что-то другое.
Такое же мнение высказал и директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире КИЕВ24.
"Спиртзаводы и вообще "Биохим" России — это не только путинка, которой травят народ, это и спирты для оборонной промышленности. В первую очередь, это аэрокосмическая отрасль, это авиация России", — сказал он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина готовит новые супердроны от "Шахедов".