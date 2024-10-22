Спиртзаводы тоже ценный ресурс? Почему дроны ночью атаковали в РФ не нефтебазы (видео)

Эти предприятия не простые гражданские объекты

В ночь на 22 октября был атакован ряд спиртовых заводов России, однако они производят не только алкогольные напитки, но и топливо и взрывчатые вещества. В большинстве своем эти предприятия — военные объекты.

Именно поэтому их и атакуют дроны, отмечает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Спиртзаводы у россиян используются для изготовления не только спирта, но и топлива для военных нужд и взрывчатых веществ. Поэтому они и атакуются", — говорится в сообщении.

Заметим, что всего в ночь на 22 октября было атаковано 4 предприятия на территории России.

В частности:

"Биохим" – переработка мелассы и производство этилового спирта;

Лужковский спиртзавод;

Ефремовский спиртзавод;

Промышленное предприятие Воронежской области.

Коваленко отмечает, что это все — военные объекты, несмотря на замаскированность во что-то другое.

Такое же мнение высказал и директор программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук в эфире КИЕВ24.

"Спиртзаводы и вообще "Биохим" России — это не только путинка, которой травят народ, это и спирты для оборонной промышленности. В первую очередь, это аэрокосмическая отрасль, это авиация России", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина готовит новые супердроны от "Шахедов".