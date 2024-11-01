Ночью Россию массово атаковали беспилотники, и это еще не все неприятности (фото и видео)

Росвласти заявили о пострадавшем

В ночь на пятницу, 1 ноября, российский город Брянск подвергся атаке беспилотников. По сообщению властей, пострадал жилой дом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника в 1:11. Он заявил об одном пострадавшем. Позднее, по его данным, Брянскую область атаковали еще четыре дрона.

"На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома", — сообщил чиновник о доме в Брянске.

Богомаз обвиняет в атаке Украину. Однако ВСУ не атакует мирных жителей, и причина, по которой беспилотник повредил жилой дом, вероятно, в падении обломков в результате работы российской ПВО.

Жители пострадавшей девятиэтажки на улице Фокина, рассказали что около 1:30 их разбудил оглушительный взрыв. Дом затрясся, посыпались стекла, а у автомобилей во дворе сработала сигнализация. Пострадавшего мужчину увезли в больницу.

РосСМИ сообщают, что по данным минобороны России, за минувшую ночь территорию РФ и оккупированный Крым атаковали 83 беспилотника. В РФ обвиняют в атаке Украину. Заявляется, что "дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены" 36 БПЛА над территорией Курской области, 20 – над Брянской, 12 – над территорией оккупированного Крыма, 8 – над территорией Воронежской области, 4 – над Орловской областью и три – над Белгородской.

Однако это не единственное, что мешало спать россиянам минувшей ночью. На перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги неизвестные подожгли релейные шкафы, сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги. Там добавили, что на период ликвидации возгорания и восстановительных работ движение поездов на участке организовано со снижением скорости.

Как сообщал "Телеграф", в городе Черкесск на Северном Кавказе России рано утром в четверг, 31 октября, произошел мощный взрыв в многоквартирном доме. Погибло как минимум трое людей, еще семеро пострадало. Причиной инцидента стал взрыв бытового газа.