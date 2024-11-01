Вночі Росію масово атакували безпілотники, і це ще не всі неприємності (фото та відео)

Росвлада заявила про потерпілого

У ніч на п’ятницю, 1 листопада, російське місто Брянськ зазнало атаки безпілотників. За повідомленням влади, постраждав житловий будинок.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив про атаку безпілотника о 1:11. Він заявив про одного постраждалого. Пізніше, за його даними, Брянську область атакували ще чотири дрони.

"На одному з поверхів пошкоджено вікна, балкон і фасад будинку", — повідомив чиновник про будинок у Брянську.

Богомаз звинувачує в атаці Україну. Однак ЗСУ не атакує мирних жителів, і причина, через яку безпілотник пошкодив житловий будинок, ймовірно, у падінні уламків внаслідок роботи російської ППО.

Жителі постраждалої дев’ятиповерхівки на вулиці Фокіна розповіли, що близько 1:30 їх розбудив гучний вибух. Будинок затрусився, посипалися шибки, а в автомобілів у дворі спрацювала сигналізація. Потерпілого чоловіка відвезли до лікарні.

РосЗМІ повідомляють, що за даними міноборони Росії, за минулу ніч територію РФ і окупований Крим атакували 83 безпілотники. У РФ звинувачують в атаці Україну. Заявляється, що "черговими засобами ППО перехоплено та знищено" 36 БПЛА над територією Курської області, 20 – над Брянською, 12 – над територією окупованого Криму, 8 – над територією Воронезької області, 4 – над Орловською областю та три – над Білгородською.

Однак це не єдине, що заважало спати росіянам минулої ночі. На перегоні Люберці — Перово-1 Казанського напрямку Московської залізниці невідомі підпалили релейні шафи, повідомляється в Telegram-каналі Московської залізниці. Там додали, що на період ліквідації загоряння та відновлювальних робіт рух поїздів дільницею організовано зі зниженням швидкості.

Як повідомляв "Телеграф", у місті Черкеськ на Північному Кавказі Росії вранці в четвер, 31 жовтня, стався потужний вибух у багатоквартирному будинку. Загинуло щонайменше троє людей, ще семеро постраждали. Причиною інциденту став вибух побутового газу.