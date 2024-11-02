Доброго вечора: в російському Орлі пролунали вибухи, росіяни скаржаться на БПЛА (відео)

В російському місті Орел ввечері 2 листопада пролунали потужні вибухи. Місцеві канали пишуть про те, що причини вибухів невідомі: припускається, що це була чергова атака "невідомих БПЛА".

Так, про вибухи написав російській канал ASTRA. Зазначається, що звуки, які можуть бути звуками прольоту БПЛА, потрапили на відео.

"В Орлі пролунали вибухи, повідомляють місцеві жителі. На кадрах, опублікованих очевидцями, чути гуркіт БПЛА, що пролітають", – сказано у повідомленні каналу.

Місцева влада нічого не повідомляла про причини вибухів, а також про їхні наслідки. Місцеві мешканці у коментарях масово пишуть про звуки вибухів, але не знають, що й де впало, прилетіло, або було збито.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому дрони атакували в РФ не нафтобази, а спиртзаводи. Виявляється, вони виробляють не тільки алкогольні напої, а й паливо та вибухові речовини.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 20 жовтня дрони Служби безпеки України, Сил оборони та Головного управління розвідки вразили найбільший у Росії завод ім. Свердлова з виробництва вибухових речовин, розташованого в Дзержинську. На ньому виробляють авіабомби, артснаряди та інше.