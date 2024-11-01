Взрывы в глубоком тылу РФ. Беспилотник атаковал нефтебазу на Ставрополье (видео)

Город Светлоград расположен на расстоянии более 500 километров от линии фронта

В России снова горит нефтебаза — на этот раз в Ставропольском крае. В частности, россияне заявляют, что в ночь на пятницу, 1 ноября, на территорию нефтебазы в Светлограде якобы упал беспилотник.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова. По его словам, в результате падения БПЛА никто не пострадал, хотя местные паблики писали о взрыве и возгорании.

Кроме того, по информации российского Минобороны, этой ночью их средства ПВО якобы перехватили 83 украинских беспилотника над шестью регионами РФ. В частности, 36 БПЛА были якобы сбиты над Курской областью, 20 – над Брянской, 4 – над Орловской, 3 – над Белгородской, а еще 12 дронов – над временно оккупированным Крымом.

Стоит отметить, что город Светлоград расположен на расстоянии более 500 км от линии фронта.

Примечательно, что партизанское движение "АТЕШ" еще полгода назад проводило разведку этого объекта. По данным наблюдения, на территории нефтебазы постоянно находится значительное количество охраны, которое патрулирует даже труднодоступные участки.

Фото "АТЕШ"

Фото "АТЕШ"

Чем важна эта нефтебаза

Предприятие активно работает и обеспечивает топливом российские войска на юго-восточном отрезке фронта. Каждый день отсюда отправляются железнодорожные и автоцистерны с нефтепродуктами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему дроны атаковали в РФ не нефтебазы, а спиртзаводы. Оказывается, они производят не только алкогольные напитки, но и топливо, и взрывчатые вещества.