В Крыму уничтожена российская РЛС за 5 миллионов долларов (фото)

Станция полностью выгорела

В Крыму была уничтожена российская радиолокационная станция "Подлёт", которая должна "бесперебойно" вычислять крылатые ракеты и БпЛА на небольших высотах. По иронии РЛС была уничтожена именно при помощи беспилотника.

Станция полностью выгорела и от нее остался практически один остов. Об этом сообщают российские Телеграм-каналы.

Известно, что беспилотник нанес сокрушительный удар по радиолокационной станции "Подлет" в районе мыса Тарханкут в Крыму. Вышка с радаром, смонтированная на четырехосном шасси КамАЗа, была практически полностью уничтожена.

Станция уже вторую неделю ожидает эвакуации. Ее собираются отправить "на ремонт".

Стоит отметить, что адиолокационная станция Подлёт — сравнительно новая российская разработка. На вооружение армии РФ ее начали поставлять только в 2015 году.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей, или более 5 миллионов долларов.

Что известно о РЛС "Подлет"

Разработка РЛС "Подлет-К1" началась в 2010 году. Поставляется в войска РФ начиная с 2015 года. Это универсальная мобильная радиолокационная станция с фазированной антенной кругового обзора.

Она предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке на расстоянии до 300 км. Эта РЛС, как утверждают россияне, способна обнаружить баллистические ракеты и беспилотники на высоте до 10 км.

Характеристики:

круговой обзор РЛС осуществляется за 5 секунд.

дальность действия — 10−200 км.

высота обнаружения целей — до 10 км.

зона обнаружения по азимуту — 360 градусов.

время развёртывания комплекса — до 20 минут.

время включения РЛС в работу — 3 минуты.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей, или более 5 миллионов долларов.

Напомним, Украинские ATACMS уничтожили российскую установку за 100 млн долларов, которая может обнаруживать и перехватывать воздушные цели. Украинские военные ударили по ней баллистическими ракетами ATACMS.

Военные не уточнили, где и когда произошло поражение российской радиолокационной станции. Однако известно, что эта операция помогла создать благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что разведчики ГУР уничтожили новейшую российскую антидроновую радиолокационную станцию "Репейник". Ирония заключается в том, что удар по ней был нанесен именно дроном.