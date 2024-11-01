У Криму знищено російську РЛС за 5 мільйонів доларів (фото)

Станція повністю вигоріла

У Криму було знищено російську радіолокаційну станцію "Підліт", яка повинна "безперебійно" вираховувати крилаті ракети та БпЛА на невеликих висотах. За іронією РЛС було знищено саме за допомогою безпілотника.

Станція повністю вигоріла і від неї залишився практично один "скелет". Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Відомо, що безпілотник завдав нищівного удару по радіолокаційній станції "Підліт" в районі мису Тарханкут у Криму. Вишку з радаром, змонтовану на чотиривісному шасі КамАЗа, було практично повністю знищено.

Станція вже другий тиждень очікує евакуації. ЇЇ збираються відправити "на ремонт".

Варто відзначити, що радіолокаційна станція «Підліт» — порівняно нова російська розробка. На озброєння армії РФ її почали постачати лише з 2015 року.

Вартість такої РЛС становить понад 700 мільйонів рублів, або понад 5 мільйонів доларів.

Що відомо про РЛС "Підліт"

Розробка РЛС "Підліт-К1" розпочалася у 2010 році. Поставляється до військ РФ починаючи з 2015 року. Це універсальна мобільна радіолокаційна станція з фазованими антеними кругового огляду.

Вона призначена для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах у складній обстановці на відстані до 300 км. Ця РЛС, як стверджують росіяни, здатна виявити балістичні ракети та безпілотники на висоті до 10 км.

Характеристики:

круговий огляд РЛЗ здійснюється за 5 секунд.

дальність дії — 10-200 км.

висота виявлення цілей – до 10 км.

зона виявлення за азимутом — 360 градусів.

час розгортання комплексу – до 20 хвилин.

час включення РЛС у роботу — 3 хвилини.

Вартість такої РЛС становить понад 700 мільйонів рублів, або понад 5 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Українські ATACMS знищили російську установку за 100 млн доларів, яка може виявляти та перехоплювати повітряні цілі. Українські військові вдарили по ній балістичними ракетами ATACMS.

Військові не уточнили, де і коли сталася поразка російської станції радіолокації. Однак відомо, що ця операція допомогла створити сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання далекобійних крилатих ракет Storm Shadow та SCALP-EG.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розвідники ГУР знищили новітню російську антидронову станцію радіо "Реп’ях". Іронія полягає в тому, що удару по ній було завдано саме дроном.