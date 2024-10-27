ЗСУ знищили унікального російського "Термінатора"

Це унікальна машина, яких в РФ дуже мало

Українські військові знищили унікальну російську бойову машину підтримки танків "Термінатор-2" на Курахівському напрямку. Це перший підтверджений випадок знищення такої техніки за останній рік.

Наразі з'ясовується, чи машину повністю знищено, чи лише пошкоджено. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко.

"Термінатор-2" вважається найзахищенішою бойовою машиною в російській армії після броньованої машини охорони БМО-Т. За характеристиками бронювання вона перевершує будь-який радянський чи російський танк.

Російська армія має обмежену кількість таких машин. Попередній верифікований випадок знищення чи пошкодження БМПТ "Термінатор-2" було зафіксовано у 2023 році.

Варто зазначити, що у травні 2022 року надходили неперевірені повідомлення про ураження групи цих машин вогнем української артилерії одразу після їх прибуття в зону бойових дій. Також в мережі з'являлися відео з пошкодженими "Термінаторами-2", але без точної інформації про місце та обставини їх ураження.

БМПТ "Термінатор-2" призначена для безпосередньої вогневої підтримки танків і зазвичай діє в ближній зоні на передовій. Висока захищеність машини раніше ускладнювала її знищення українськими військами.

Нагадаємо, що нещодавно ГУР знищило важливий російський літак Ту-134. Літак належав до 117 військово-транспортного авіаполку російських збройних сил і був знищений на військовому аеродромі.