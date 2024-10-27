ВСУ уничтожили уникального российского "Терминатора"

Это уникальная машина, которых в РФ очень мало

Украинские военные уничтожили уникальную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2" на Кураховском направлении. Это первый подтвержденный случай уничтожения такой техники за последний год.

Сейчас выясняется, полностью ли уничтожена машина, или только повреждена. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности имени Дмитрия Тимчука Александр Коваленко.

Терминатор-2 считается самой защищенной боевой машиной в российской армии после бронированной машины охраны БМО-Т. По характеристикам бронирования она превосходит любой советский или русский танк.

Российская армия имеет ограниченное количество таких машин. Предыдущий верифицированный случай уничтожения или повреждения БМПТ Терминатор-2 был зафиксирован в 2023 году.

Стоит отметить, что в мае 2022 поступали непроверенные сообщения о поражении группы этих машин огнем украинской артиллерии сразу после их прибытия в зону боевых действий. Также в сети появлялись видео с поврежденными Терминаторами-2, но без точной информации о месте и обстоятельствах их поражения.

БМПТ "Терминатор-2" предназначено для непосредственной огневой поддержки танков и обычно действует в ближней зоне на передовой. Высокая защищенность машины раньше усложняла ее уничтожение украинскими войсками.

Напомним, что недавно ГУР уничтожило важный российский самолет Ту-134. Самолет принадлежал к 117 военно-транспортному авиаполку российских вооруженных сил и был уничтожен на военном аэродроме.