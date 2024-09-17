Спецназ ГУР добрался до Сирии: в СМИ показали уничтожение российской базы беспилотников под Алеппо (видео)

На указанной базе россияне изготавливали еще и "камуфлированные самодельные взрывные устройства".

Бойцы спецназначения ГУР из группы "Химик" в воскресенье, 15 сентября, атаковали российскую базу в Сирии. На ней неподалеку от сирийского Алеппо россияне производили и тестировали ударные дроны.

Об этом пишет Kyiv Post. Издание получило доступ к эксклюзивным кадрам этой операции.

Журналисты узнали, что на указанной базе россияне изготавливали еще и "камуфлированные самодельные взрывные устройства". Спецназовцы ГУР атаковали именно ту позицию, где сохранялись , боевые части этих взрывчаток.

На ролике видна символика украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео видна взрывчатка, предварительно заложенная в помещении базы.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце июля 2024 года группа "Химик" нанесла очередной комплексный удар по позициям оккупационных войск рф в Сирии.