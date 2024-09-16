"Таинственная" смерть пропагандиста: в ГУР рассказали детали об убийстве "Краба"

В РФ продолжают загадочно умирать враги Украины

В России был убит пропагандист из канала "Россия 1" Коробов Александр, имеющий прозвище "Краб". Неизвестные проломили мужчине череп.

Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального управления разведки (ГУР). Отметим, что этот мужчина участвовал в военных преступлениях против Украины.

ГУР сообщает, что по имеющейся у них информации на 15 сентября 2024 года, в российском Белгороде неизвестные сломали череп российскому пропагандисту.

"От нанесенных травм соучастник военных преступлений и кремлевского геноцида украинского народа умер", — говорится в сообщении ГУР.

Как известно, "Краб" работал на канале "Россия 1" и возглавлял Белгородский пункт этого канала.

Разведчики отмечают, что Коробов горячо восхвалял российских военных преступников, а также создавал продукты для ресурса Минобороны России — телеканала "звезда", за что получал награды от руководства страны агрессора.

Во время своей работы пропагандист вел свою деятельность на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Донецкой и Луганской областях. В сообщении ГУР отмечается, что этот пропагандист не только готовил лживые материалы о войне в Украине, но и лично участвовал в совершении тяжких военных преступлений против нашего государства.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — обещают всем врагам бойцы ГУР.

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