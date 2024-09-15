Сказал правду и впал в ступор: российский пропагандист в прямом эфире проговорился об уничтожении Донбасса

"Помощь Донбассу" выглядит именно так

Российский пропагандист в прямом эфире оговорился по поводу того, какие цели оккупационные войска действительно преследуют в Украине. При этом он сразу понял, что сказал "запрещенные вещи".

На соответствующий момент обратил внимание telegram-канал Nexta. Неожиданность случилась, когда ведущий канала "Россия 24" рассказывал о ситуации под Покровском.

"Расчеты минометов "Тюльпан" уничтожили очередной населенный пункт", — сказал пропагандист и на пару секунд впал в ступор.

После этого он поправил себя, заявив, что речь идет якобы о "пункте ВСУ". Однако на момент отреагировал блогер Денис Казанский, который отметил, что в эфире российского телевидения наконец-то прозвучала правда.

"Да, именно так Россия и "помогает Донбассу", уничтожая один населенный пункт с мирными жителями за другим", — добавил он.

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

Как сообщалось ранее, россияне накануне ударили по путепроводу "Восточный" в Покровске двумя авиабомбами, чем привели к его частичному разрушению.

Кроме того, в результате российского обстрела разрушен Мирноградский мост. Он соединял Покровск с Мирноградом.