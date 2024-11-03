В окупованому Криму гриміли вибухи: які об'єкти росіян були під атакою

Севастополь, Сімферополь та ще кілька локацій чули сильні вибухи

У тимчасово окупованому Криму вночі 3 листопада прогриміли потужні вибухи. Попередньо, під атакою перебували військові об'єкти російських окупантів у декількох районах півострова.

Про це повідомив моніторинговий канал "Кримський вітер". Зазначається, що перші вибухи прогриміли у Сімферополі, Сімферопольському та Червоногвардійському районах.

"РосППО працювала на північ від Сімферополя. Гучні вибухи також чули в Сакському районі — теж "вікна тремтіли, стекла деренчали". Спалахи від роботи росППО бачили аж у Красноперекопському районі", – повідомив канал.

Також трохи пізніше канал повідомив, що вибухи було чутно у Севастополі. Вибухів було два, і вони були не схожі на роботу протиповітряної оборони. При цьому, за даними каналу, російська окупаційна влада досі не прокоментувала вибухи – можливо, припустили аналітики, оцінюють збитки від ударів. Також досі невідомо, що намагалися збити окупанти: безпілотники чи ракети.

Зазначимо, що тимчасово окупований росіянами Крим у ніч 28 жовтня побував під сильним ударом. Потужні вибухи чули у кількох районах окупованого півострова, де розташовані військові аеродроми росіян.

Під час однієї з атак в Криму було знищено російську радіолокаційну станцію "Підліт", яка повинна "безперебійно" вираховувати крилаті ракети та БпЛА на невеликих висотах. За іронією РЛС було знищено саме за допомогою безпілотника.