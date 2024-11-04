Війна — день 985: росіяни рвуться до Курахового і б’ють по мирним містам

Оперативно про головне за добу

Покровський і Курахівський напрями залишаються місцем основного скупчення російських сил та концентрації їх основних зусиль. За даними аналітиків, там вони мають суттєве просування. А Курахове може незабаром потрапити під вогневий контроль загарбників, що загрожує місту перебоями з постачанням запасів. Також успіхи росіян були зафіксовані у Курській області. При цьому в окупантів теж не все солодко, оскільки вони почали відчувати дефіцит засобів ППО, а з ним і проблеми з вильотами бойової авіації.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 4 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Після атаки росіян по Харкову пошкоджено супермаркет та багатоповерхівки, не менше 11 людей отримали травми та поранення.

00:00 Росіяни завдали удару по Ківшарівці на Харківщині. Було знищено під’їзд житлової п’ятиповерхівки, а під завалами перебувають щонайменше троє людей.

Про новини та події 1 листопада ми розповідали тут: Війна — день 982: трагедія у Харкові та загроза нових відключень світла в Україні

Про те, що відбувалося 2 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 983: Росія продовжує наступати на Курахове та кошмарити "Шахедами"

З ситуацією в Україні за 3 листопада ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 984: росіяни оточують Курахове та влаштовують нічний терор