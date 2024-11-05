В Запорожье раздался взрыв: есть попадание и пострадавшие, обновлено (фото)

Во время воздушных тревог украинцев призывают находиться в безопасных местах

В Запорожье около 9:35 во вторник, 5 ноября, раздались взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, россияне попали в объект инфраструктуры, известно о двоих пострадавших.

Как предупреждал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, тревога была объявлена из-за угрозы российских ударов баллистическими ракетами. Вскоре он сообщил о взрыве в Запорожье.

Обновлено 10:55 Местные каналы пишут, что на месте прилета продолжается сильный пожар. Даже спустя час после взрыва в небо вздымается столб дыма.

Федоров проинформировал, что россияне нанесли удар по Запорожью, они попали по объекту инфраструктуры. Предварительно ранены два человека. Масштабы разрушений устанавливаются. Местные паблики публикуют фото задымления после взрыва.

Также о баллистике в Запорожье в 9:14 предупредили в Воздушных Силах Украины. Там добавили, что была угроза применения баллистического вооружения с востока.

Отметим, баллистическое вооружение отличается тем, что большую часть полета эта ракета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. По своим тактико-техническим данным баллистическая ракета, выпускаемая из оперативно-тактического комплекса, занимает промежуточное место между тактическими и стратегическими ракетами. Почти все баллистические ракеты представляют собой очень сложную цель для перехвата средствами противовоздушной обороны.

Как сообщал "Телеграф", утром 5 ноября взрывы прогремели также в Киеве. Силы ПВО работали по российским беспилотникам, которыми враг пытался ударить по столице.