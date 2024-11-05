Рекордное количество боестолкновений: в Генштабе назвали количество отраженных атак россиян за сутки

Лидером по количеству боестолкновений стало Кураховское направление, там отразили 84 атаки российских оккупантов

На фронте российско-украинской войны за сутки 4 ноября произошло рекордное количество боевых столкновений – 226. Россияне почти 2400 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины и населенные пункты, нанесли 206 ударов дронами-камикадзе и сбросили 28 КАБов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в своде за 4 ноября. Отмечается, что лидером по количеству боестолкновений стало Кураховское направление, где украинские воины отразили 84 атаки российских оккупантов.

"На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 84 боевых столкновения. Захватчики сохраняют активность, пытаясь идти вперед в направлении населенных пунктов Волченко, Ильинка, Кременная Балка, Ганновка, Курахово, Новоселидовка, Новодмитровка, Острое, Максимовка, Антоновка, Дальнее, Катериновка и Елизаветовка. По имеющейся информации, сегодня враг на данном направлении потерял четыре боевых бронированных машин, пять боевых машин пехоты и один танк. Также был поврежден один танк, четыре боевых бронированных машины, две боевые машины пехоты и одна зенитная установка", – сказано в сообщении.

Кроме того, 31 раз оккупанты атаковали на Лиманском направлении, 21 раз – на Покровском направлении, 19 – на Купянском направлении и 16 раз – на Времьевском. Все вражеские атаки отбиты с нанесением противнику больших потерь. На Покровском направлении оккупанты только погибшими потеряли до 260 единиц живой силы.

Ранее "Телеграф" писал, что Курахово остается в приоритете у россиян и почти треть всех боевых столкновений приходится именно на этот участок. Движение вражеских сил на Кураховском направлении будет активно продолжаться весь осенне-зимний период.