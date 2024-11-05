Рекордна кількість боєзіткнень: в Генштабі назвали кількість відбитих атак росіян за добу

Лідером з кількості боєзіткнень став Курахівський напрямок, там відбили 84 атаки російських окупантів

На фронті російсько-української війни за добу 4 листопада відбулася рекордна кількість бойових зіткнень – 226. Росіяни майже 2400 разів обстріляли позиції Збройних сил України та населені пункти, завдали 206 ударів дронами-камікадзе та скинули 28 КАБів.

Про це зазначили у Генеральному штабі ЗСУ в зведенні за 4 листопада. Зазначається, що лідером з кількості боєзіткнень став Курахівський напрямок, де українські воїни відбили 84 атаки російських окупантів.

"На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 84 бойових зіткнення. Загарбники зберігають активність, намагаючись йти вперед в напрямку населених пунктів Вовченка, Іллінка, Кремінна Балка, Ганнівка, Курахове, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимівка, Антонівка, Дальнє, Катеринівка та Єлизаветівка. За наявною інформацією, за сьогодні ворог на даному напрямку втратив чотири бойові броньовані машини, п’ять бойових машин піхоти та один танк. Також було пошкоджено один танк, чотири бойові броньовані машини, дві бойові машини піхоти та одну зенітну установку", – сказано у повідомленні.

Окрім того, 31 раз окупанти атакували на Лиманському напрямку, 21 раз – на Покровському напрямку, 19 – на Куп'янському напрямку та 16 разів – на Времівському. Усі ворожі атаки відбити із завданням противнику великих втрат. На Покровському напрямку окупанти тільки загиблими втратили до 260 одиниць живої сили.

Раніше "Телеграф" писав, що Курахове залишається в пріоритеті у росіян і майже третина всіх бойових зіткнень припадає саме на цю ділянку. Рух ворожих сил на Курахівському напрямку активно триватиме весь осінньо-зимовий період.