Росіяни вночі кошмарили Харків КАБами: пошкоджені будинки, є поранені

Пошкоджені 2 багатоповерхівки

Серія вибухів пролунала в Харкові в ніч на 5 листопада. Повітряні Сили попереджали про загрозу атаки близько опівночі, закликавши мешканців міста прямувати до укриттів.

Міський голова Ігор Терехов на своїх сторінках у соцмережах вранці розповів про наслідки ударів. За його словами, влучання припали на Шевченківський та Київський райони міста. На щастя, керовані авіабомби потрапили у відкриту місцевість.

У Шевченківському районі снаряд впав у лісосмугу. Внаслідок вибуху постраждали три багатоповерхівки — частково вибиті вікна, в одній будівлі пошкоджено фасад. Дві жінки отримали незначні поранення: різані рани від осколків скла та гостру реакцію на стрес.

Київський район також зазнав удару по відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила кілька приватних будинків. На щастя, мешканці не постраждали.

Рятувальні служби продовжують обстеження місць влучання. Комунальні бригади працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Росіяни кошмарять Харків ледь не щоночі. У ніч на 4 листопада від ударів армії РФ постраждало щонайменше 14 людей.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що на фронті загинув відомий харківський музикант, учасник культових гуртів. Микола Amorth Состін був барабанщиком кількох рок-гуртів.